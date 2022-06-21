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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстрелах оккупантами Харьковской области: Российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает

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В Харьковской области жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы, отметил Зеленский
В Харьковской области – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Ситуация на передовой в войне, которую 24 февраля против Украины начала Россия, остается "без существенных изменений".

Об этом 21 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области – там сейчас жестче. Оккупанты очень серьезно давят и на донецком направлении. В Харьковской области – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте", – отметил президент.

Зеленский добавил, что на юге Вооруженные силы Украины защищают Николаевскую и Запорожскую области, а Херсонскую – постепенно освобождают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

21 июня оккупанты убили 15 жителей Харьковской области, 11 из них – в Харькове и Чугуеве, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. "Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны", – прокомментировал обстрелы региона руководитель ОВА.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, артиллерия, Владимир Зеленский, преступление, обстрелы, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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