Зеленский об обстрелах оккупантами Харьковской области: Российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает

Об этом 21 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области – там сейчас жестче. Оккупанты очень серьезно давят и на донецком направлении. В Харьковской области – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте", – отметил президент.

Зеленский добавил, что на юге Вооруженные силы Украины защищают Николаевскую и Запорожскую области, а Херсонскую – постепенно освобождают.

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