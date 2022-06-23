В Полтавской области приговорили к 15 годам лишения свободы девятерых боевиков "ДНР", воевавших против Украины

По словам Усовой, это жители временно оккупированной территории Донецкой области, которые присоединились к боевикам в начале полномасштабного вторжения России.

В составе незаконных вооруженных формирований, в форме и с оружием российского образца, они поехали в Харьковскую область воевать против Украины, где и были задержаны впоследствии, сказала Усова.

Фото: suspilne.media

Каждого из них приговорили к 15 годам лишения свободы, их признали виновными в госизмене и создании незаконных военизированных или вооруженных формирований.

Имен осужденных в СБУ не называют.