В Полтавской области приговорили к 15 годам лишения свободы девятерых боевиков "ДНР", воевавших против Украины

По словам Усовой, это жители временно оккупированной территории Донецкой области, которые присоединились к боевикам в начале полномасштабного вторжения России.
В составе незаконных вооруженных формирований, в форме и с оружием российского образца, они поехали в Харьковскую область воевать против Украины, где и были задержаны впоследствии, сказала Усова.
Каждого из них приговорили к 15 годам лишения свободы, их признали виновными в госизмене и создании незаконных военизированных или вооруженных формирований.
Имен осужденных в СБУ не называют.
Боевики "ЛДНР" принимают участие во вторжении РФ в Украину, которое началось после признания Россией этих группировок "независимыми государствами". Еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
Российская армия использует "мобилизованных" как пушечное мясо, сообщали украинские военные, которые в марте взяли в плен нескольких жителей ОРДЛО.
Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими и жителями ОРДЛО, рассказывал, что последние охотно сдаются в плен украинским военным.