"Выглядят жалко". Украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР"

Как отмечают украинские военные, задержанные были одеты в разную форму и плохо экипированы Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон / Facebook

"Горные штурмовики из подразделения "Волки" 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – военных так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые воюют против Украины как союзники армии России", – говорится в сообщении.

Как отмечают украинские военные, задержанные были одеты в разную форму и плохо экипированы.

"Пленные выглядят жалко, росармия использует этих мобилизованных "бойцов", по сути, как пушечное мясо", – подчеркнули в бригаде.

Война России против Украины. Главное (обновляется)