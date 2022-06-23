В селе Пришиб Харьковской области от минометного обстрела погибли пять женщин

"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе у подъезда многоэтажного дома", – сказал Масельский.

Обстрел был, по его словам, около 13.30.

Изданию Kharkiv Today он уточнил, что пожара в результате обстрела не было.

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Сегодня утром глава Харьковской области сообщал о не менее трех погибших и нескольких раненых в регионе в результате ночных и утренних обстрелов. В течение предыдущих суток в Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены.