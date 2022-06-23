В селе Пришиб Харьковской области от минометного обстрела погибли пять женщин

"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе у подъезда многоэтажного дома", – сказал Масельский.
Обстрел был, по его словам, около 13.30.
Изданию Kharkiv Today он уточнил, что пожара в результате обстрела не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня утром глава Харьковской области сообщал о не менее трех погибших и нескольких раненых в регионе в результате ночных и утренних обстрелов. В течение предыдущих суток в Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.