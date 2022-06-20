Оккупанты разрушили лицей под Харьковом. В нем волонтеры собирали помощь для переселенцев

По его словам, около 23.20 российская армия выпустила по двухэтажному зданию учебного заведения в Люботине две крылатые ракеты. С места происшествия изъяли обломки легкосплавных материалов.

"В этих обломках содержатся характерные признаки именно для крылатых ракет – это характер покрытия и легкосплавность материалов", – говорит Ильенков.

Серийные номера ракет пока не установлены, идет разбор завалов. По данным прокуратуры, в момент обстрела в здании находилась охранник, она не пострадала.

По словам Ильенкова, лицей железнодорожного транспорта – единственное учебное заведение среднего технического образования в Люботине, которое сейчас работало.

В лицее размещался волонтерский пункт, где собирали помощь для переселенцев. Координатор пункта Константин говорит, что волонтеры выдавали детское питание, вещи и игрушки. После обстрела часть вещей придется выбросить, потому что они перемешаны со стеклом. Теперь волонтерам, оказывавшим помощь переселенцам, придется переезжать.

Обстрел расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители будут устанавливать и того, кто приказал уничтожить учебное заведение, и непосредственно выпускавших ракеты.

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