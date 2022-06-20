"Точность очень сильно хромает". Оккупанты атакуют Украину "проблемными" ракетами – стратком ВСУ

Так, во время нанесения ракетных ударов 19 июня российские оккупанты использовали ракеты Х-59, Х-31 и Х-22, рассказали в страткоме ВСУ.
"После продолжительной паузы россияне снова использовали ракеты Х-59. В частности, ракетами Х-59 были нанесены удары по Марьинке, Максимилиановке, Курахово, Авдеевке, Торецку, Лисичанску и Северодонецку", – говорится в сообщении.
По мнению страткома ВСУ, пауза, возникшая с применением Х-59, говорит о том, что данные ракеты на аэродромах, с которых совершаются боевые вылеты российской авиации, закончились – "их подвозили". Во время удара по Очакову оккупанты применили ракеты Х-31, которые в ВСУ назвали "достаточно проблемными" – в СССР их испытывали и не могли запустить в производство девять лет.
"Однако это не отменяет ее опасности, особенно с учетом того, что вчера они попали в гражданские объекты", – подчеркнули в страткоме ВСУ.
Ракеты Х-22 способны поражать цели на максимальной дальности 600 км, но, используя их в Донецкой области, оккупанты работают по объектам на расстоянии не более 200–300 км, утверждают украинские военные.
"С учетом того, что ракеты продолжают поражать гражданские объекты, можно говорить, что даже на таких дистанциях их точность очень хромает. То есть эффективная дальность применения Х-22 не превышает 300 км и даже это очень и очень спорно", – делают вывод в страткоме.
Всего за сутки 19 июня российская авиация, по данным ВСУ, совершила 82 самолето-вылета, из которых 17 были боевыми с целями на территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, что значительно меньше, чем днем раньше. Применялись 11 Су-35, четыре Су-34, два Су-30СМ.
"Российская авиация не только избегает воздушного пространства Украины, но и ограничена как рисками, так и возможностями ракетного вооружения, а также перебоями с поставками боеприпасов", – резюмировали в страткоме ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 24 мая вечером, что РФ почти израсходовала свой боезапас ракет. По информации Пентагона на начало мая, оккупанты выпустили по Украине более 2,1 тыс. ракет.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла 29 апреля, что иностранных комплектующих, закупленных до введения санкций, России хватит на несколько месяцев производства ракет.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью проекту "Крым.Реалии", которое вышло 25 мая, Россия уже использовала около 60% запасов своего высокоточного оружия, а по некоторым видам – 70%. Быстро восстановить запас оккупанты не способны, поэтому все чаще запускают по Украине устаревшие советские ракеты, которые могут отклоняться от цели на значительное расстояние.
Российские оккупанты 19 июня обстреляли Очаков Николаевской области, сообщалось о двоих раненых и одном погибшем.