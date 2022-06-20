"Точность очень сильно хромает". Оккупанты атакуют Украину "проблемными" ракетами – стратком ВСУ

Оккупанты используют все больше старых советских ракет в войне против Украины Фото: Panther / ru.wikipedia.org

Так, во время нанесения ракетных ударов 19 июня российские оккупанты использовали ракеты Х-59, Х-31 и Х-22, рассказали в страткоме ВСУ.

"После продолжительной паузы россияне снова использовали ракеты Х-59. В частности, ракетами Х-59 были нанесены удары по Марьинке, Максимилиановке, Курахово, Авдеевке, Торецку, Лисичанску и Северодонецку", – говорится в сообщении.

По мнению страткома ВСУ, пауза, возникшая с применением Х-59, говорит о том, что данные ракеты на аэродромах, с которых совершаются боевые вылеты российской авиации, закончились – "их подвозили". Во время удара по Очакову оккупанты применили ракеты Х-31, которые в ВСУ назвали "достаточно проблемными" – в СССР их испытывали и не могли запустить в производство девять лет.

"Однако это не отменяет ее опасности, особенно с учетом того, что вчера они попали в гражданские объекты", – подчеркнули в страткоме ВСУ.

Ракеты Х-22 способны поражать цели на максимальной дальности 600 км, но, используя их в Донецкой области, оккупанты работают по объектам на расстоянии не более 200–300 км, утверждают украинские военные.

"С учетом того, что ракеты продолжают поражать гражданские объекты, можно говорить, что даже на таких дистанциях их точность очень хромает. То есть эффективная дальность применения Х-22 не превышает 300 км и даже это очень и очень спорно", – делают вывод в страткоме.

Всего за сутки 19 июня российская авиация, по данным ВСУ, совершила 82 самолето-вылета, из которых 17 были боевыми с целями на территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, что значительно меньше, чем днем раньше. Применялись 11 Су-35, четыре Су-34, два Су-30СМ.

"Российская авиация не только избегает воздушного пространства Украины, но и ограничена как рисками, так и возможностями ракетного вооружения, а также перебоями с поставками боеприпасов", – резюмировали в страткоме ВСУ.