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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Важный приз". Взятый в плен пилот сбитого Су-25 на допросе признался, что он вагнеровец, и назвал свою зарплату – Бутусов

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Украинские военные сбили самолет и взяли в плен пилота
Украинские военные сбили самолет и взяли в плен пилота
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Захваченный в плен военными 72-й бригады летчик российского штурмовика Су-25 рассказал, что бомбил мирные города в Украине. Об этом написал в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

18 июня военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сообщили, что сбили из ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25 и взяли в плен пилота. Когда это произошло, украинские военные не уточнили. По данным Бутусова, самолет был сбит в тот же день, 18 июня, но в сводках Генштаба ВСУ о потерях России 18-го и 19 июня информации о нем нет. Возможно, Генштаб еще проверяет данные о самолете, возможно, он был поражен ранее – в сводках за 16-е и 17 июня указаны сбитые самолеты.  

По данным Бутусова, пленный летчик – майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер" и участвует в войне против Украины за зарплату 205 тыс. руб. (около 100 тыс. грн) в месяц. 

"Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов", – написал журналист.

Бутусов отметил, что у Федорчукова был с собой навигатор Garmin и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ.

По мнению журналиста, полученные от пленного данные свидетельствуют о том, что у российской авиации большие проблемы с навигацией, а также о том, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает.

"Разумеется, пленный наемник "Вагнера" – это важный приз... Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К вагнеровцам в Украине особый счет, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей", – добавил Бутусов. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7849199555120272

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов.

31 мая в СБУ сообщили, что ВСУ уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшей ЧВК "Вагнер"). 

Теги: самолет, авиация, Юрий Бутусов, плен, наемники, пленные, Су-25, война России против Украины, Вагнер, Украинск, пилот, Garmin
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