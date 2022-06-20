"Важный приз". Взятый в плен пилот сбитого Су-25 на допросе признался, что он вагнеровец, и назвал свою зарплату – Бутусов

18 июня военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сообщили, что сбили из ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25 и взяли в плен пилота. Когда это произошло, украинские военные не уточнили. По данным Бутусова, самолет был сбит в тот же день, 18 июня, но в сводках Генштаба ВСУ о потерях России 18-го и 19 июня информации о нем нет. Возможно, Генштаб еще проверяет данные о самолете, возможно, он был поражен ранее – в сводках за 16-е и 17 июня указаны сбитые самолеты.

По данным Бутусова, пленный летчик – майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер" и участвует в войне против Украины за зарплату 205 тыс. руб. (около 100 тыс. грн) в месяц.

"Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов", – написал журналист.

Бутусов отметил, что у Федорчукова был с собой навигатор Garmin и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ.

По мнению журналиста, полученные от пленного данные свидетельствуют о том, что у российской авиации большие проблемы с навигацией, а также о том, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает.

"Разумеется, пленный наемник "Вагнера" – это важный приз... Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К вагнеровцам в Украине особый счет, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей", – добавил Бутусов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)