Грозев: Как себя чувствуют реальные нацисты из ЧВК "Вагнер", которым сказали бороться в Украине с нацизмом? Это самый большой когнитивный диссонанс

Грозев отметил, что общество в России слепо.
"[Люди] идут за лозунгами, которые получают по телевидению. Все-таки у них когнитивный диссонанс, они не понимают, что это за нацизм. Все-таки это не объяснено до конца. Сегодня мы со знакомым думали, а как себя чувствуют реальные нацисты, которые воюют в ЧВК "Вагнер", например. Им говорили: "Идите туда с нацистами бороться". У них же самый большой когнитивный диссонанс должен быть, потому что они думают: "А мы тогда кто?" – сказал расследователь.
По его словам, вагнеровцы гордятся тем, что они нацисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне против Украины. Телерадиокомпания сообщила, что раньше в ЧВК брали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь же в пункт вербовки под Краснодаром приглашают почти всех желающих, в том числе жителей оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Сохранился только запрет на наем граждан Грузии.
Разведка министерства обороны Великобритании 28 марта сообщила, что частная военная компания "Вагнер" уже развернута на востоке Украины. "Ожидается, что они задействуют более 1 тыс. наемников, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций", – уточнили военные.