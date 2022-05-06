Грозев: Как себя чувствуют реальные нацисты из ЧВК "Вагнер", которым сказали бороться в Украине с нацизмом? Это самый большой когнитивный диссонанс

Грозев отметил, что общество в России слепо.

"[Люди] идут за лозунгами, которые получают по телевидению. Все-таки у них когнитивный диссонанс, они не понимают, что это за нацизм. Все-таки это не объяснено до конца. Сегодня мы со знакомым думали, а как себя чувствуют реальные нацисты, которые воюют в ЧВК "Вагнер", например. Им говорили: "Идите туда с нацистами бороться". У них же самый большой когнитивный диссонанс должен быть, потому что они думают: "А мы тогда кто?" – сказал расследователь.

По его словам, вагнеровцы гордятся тем, что они нацисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube