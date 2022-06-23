Проект "Народный Bayraktar". Притула сообщил, что украинцы за сутки собрали 296 млн грн на два беспилотника

По словам Притулы, деньги на первый беспилотник украинцы собрали за 12 часов Фото: ЕРА

"Сутки назад в 9.00 мы начали сбор средств в рамках проекта "Народный Bayraktar". Понимая, на какой заоблачный бюджет мы замахнулись, но и отдавая себе отчет в важности того, чем можем усилить Воздушные силы ВСУ. Прошли сутки. По состоянию на 9.00 23 июня вы задонатили… 296 млн грн!" – написал ведущий.

Он отметил, что изначально его фонд аккумулировал на этот проект $2 млн.

"Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно получаем 366 млн грн! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два Bayraktar! Два за сутки! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю! Давайте дожмем еще тот третий самолетик!" – подчеркнул Притула.

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