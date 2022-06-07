"Наверное, уже все сбили". Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о Bayraktar в Украине

В центре при СНБО напомнили, что среди задач Bayraktar – не только зрелищное уничтожение техники, но и разведка Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Один из упомянутых центром фальшивых тезисов: "Bayraktar были разрекламированы властью, сейчас они не помогают в войне!"

В ЦПД напомнили, что Bayraktar TB2 – это разведывательно-ударный беспилотник, и основные потери врагу он наносит как средство разведки. Так, эти аппараты оборудованы инфракрасными камерами, поэтому их часто применяют в ночных разведывательных операциях.

Другой приведенный центром фейк звучит так: "Куда делись Bayraktar? Где видео с ними? Наверное, уже все сбили!"

"Военные не являются блогерами. Они не обязаны снимать видеоконтент, у них другая цель. Bayraktar продолжают работать и уничтожать оккупантов", – ответили аналитики.

На вопрос, где же в таком случае летают Bayraktar, в центре пояснили, что эти беспилотники выполняют боевые задания, которые во многих случаях сводятся к разведке для украинской артиллерии. Но их продолжают использовать и как ударные БПЛА – в частности, на острове Змеиный.

"В результате изменения задач соответственно уменьшилось и количество "красиво" уничтоженной техники врага именно с помощью оружия беспилотника, что мы видели в начале войны", – подытожили в ЦПД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)