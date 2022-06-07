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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наверное, уже все сбили". Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о Bayraktar в Украине

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В центре при СНБО напомнили, что среди задач Bayraktar не только зрелищное уничтожение техники, но и разведка
В центре при СНБО напомнили, что среди задач Bayraktar – не только зрелищное уничтожение техники, но и разведка
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг фейки, появившиеся в информационном пространстве вокруг турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые применяют украинские военные. Сообщение опубликовано 6 июня в Telegram-канале центра.

Один из упомянутых центром фальшивых тезисов: "Bayraktar были разрекламированы властью, сейчас они не помогают в войне!"

В ЦПД напомнили, что Bayraktar TB2 – это разведывательно-ударный беспилотник, и основные потери врагу он наносит как средство разведки. Так, эти аппараты оборудованы инфракрасными камерами, поэтому их часто применяют в ночных разведывательных операциях.

Другой приведенный центром фейк звучит так: "Куда делись Bayraktar? Где видео с ними? Наверное, уже все сбили!"

"Военные не являются блогерами. Они не обязаны снимать видеоконтент, у них другая цель. Bayraktar продолжают работать и уничтожать оккупантов", – ответили аналитики. 

На вопрос, где же в таком случае летают Bayraktar, в центре пояснили, что эти беспилотники выполняют боевые задания, которые во многих случаях сводятся к разведке для украинской артиллерии. Но их продолжают использовать и как ударные БПЛА – в частности, на острове Змеиный.

"В результате изменения задач соответственно уменьшилось и количество "красиво" уничтоженной техники врага именно с помощью оружия беспилотника, что мы видели в начале войны", – подытожили в ЦПД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.

По информации Reuters, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и в январе 2022 года заказала еще 16. Эта партия была доставлена в начале марта. Официально представители Baykar и турецкого правительства отказывались комментировать количество проданных Украине дронов

В начале февраля Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина также рассматривает перспективу строительства собственных беспилотных аппаратов этого типа. 

Теги: беспилотники, война России против Украины, фейк, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, Bayraktar
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