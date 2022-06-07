"Наверное, уже все сбили". Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о Bayraktar в Украине

Один из упомянутых центром фальшивых тезисов: "Bayraktar были разрекламированы властью, сейчас они не помогают в войне!"
В ЦПД напомнили, что Bayraktar TB2 – это разведывательно-ударный беспилотник, и основные потери врагу он наносит как средство разведки. Так, эти аппараты оборудованы инфракрасными камерами, поэтому их часто применяют в ночных разведывательных операциях.
Другой приведенный центром фейк звучит так: "Куда делись Bayraktar? Где видео с ними? Наверное, уже все сбили!"
"Военные не являются блогерами. Они не обязаны снимать видеоконтент, у них другая цель. Bayraktar продолжают работать и уничтожать оккупантов", – ответили аналитики.
На вопрос, где же в таком случае летают Bayraktar, в центре пояснили, что эти беспилотники выполняют боевые задания, которые во многих случаях сводятся к разведке для украинской артиллерии. Но их продолжают использовать и как ударные БПЛА – в частности, на острове Змеиный.
"В результате изменения задач соответственно уменьшилось и количество "красиво" уничтоженной техники врага именно с помощью оружия беспилотника, что мы видели в начале войны", – подытожили в ЦПД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.
По информации Reuters, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и в январе 2022 года заказала еще 16. Эта партия была доставлена в начале марта. Официально представители Baykar и турецкого правительства отказывались комментировать количество проданных Украине дронов.
В начале февраля Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина также рассматривает перспективу строительства собственных беспилотных аппаратов этого типа.