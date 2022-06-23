Притула объявил сбор на покупку трех Bayraktar для ВСУ. Деньги на первый беспилотник украинцы собрали за 12 часов

"Мне не нужны подарки или пафосные приветствия. Все, о чем я мечтаю в свой день рождения, – это наша победа!.. Хватит просто лайкать видосики с результатами работы Bayraktar. Давайте станем соавторами этих видео!" – написал Притула.

По его словам, бюджет покупки трех БПЛА превышает 0,5 млрд грн.

"Но если навалимся вместе – и люди, и бизнес – мы эту сумму закроем. Верю, что за неделю мы сможем собрать деньги на покупку трех Bayraktar. И начало этому сбору положит наш фонд. Из денег, которые вы уже дали, мы аккумулировали на этот проект $2 млн. Осталось собрать еще $13 млн. Это проект "Народный Bayraktar". Поехали!" – сказал волонтер.

Позже Притула сообщил, что украинцы собрали деньги на первый беспилотник.

"Первая "птичка" есть, пошел сбор на вторую. И это всего лишь 12 часов с начала сбора. Я вами очень горжусь. 156 млн грн за 12 часов. Плюс 70 млн грн, которые мы поставили фундаментом этого проекта", – заявил ведущий.

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