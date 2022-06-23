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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула объявил сбор на покупку трех Bayraktar для ВСУ. Деньги на первый беспилотник украинцы собрали за 12 часов

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По словам Притулы, бюджет покупки трех беспилотников превышает 0,5 млрд грн
По словам Притулы, бюджет покупки трех беспилотников превышает 0,5 млрд грн
Фото: ЕРА

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула 22 июня в Facebook объявил сбор средств на покупку трех беспилотников Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Мне не нужны подарки или пафосные приветствия. Все, о чем я мечтаю в свой день рождения, – это наша победа!.. Хватит просто лайкать видосики с результатами работы Bayraktar. Давайте станем соавторами этих видео!" – написал Притула.

По его словам, бюджет покупки трех БПЛА превышает 0,5 млрд грн.

"Но если навалимся вместе – и люди, и бизнес – мы эту сумму закроем. Верю, что за неделю мы сможем собрать деньги на покупку трех Bayraktar. И начало этому сбору положит наш фонд. Из денег, которые вы уже дали, мы аккумулировали на этот проект $2 млн. Осталось собрать еще $13 млн. Это проект "Народный Bayraktar". Поехали!" – сказал волонтер.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/764747551550654/

Позже Притула сообщил, что украинцы собрали деньги на первый беспилотник.

"Первая "птичка" есть, пошел сбор на вторую. И это всего лишь 12 часов с начала сбора. Я вами очень горжусь. 156 млн грн за 12 часов. Плюс 70 млн грн, которые мы поставили фундаментом этого проекта", – заявил ведущий.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/5465110790199145/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, волонтеры, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Сергей Притула, Bayraktar
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