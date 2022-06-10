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В Литве выпустили почтовую марку Bayraktar

Половина средств от продажи марок направят на гуманитарную помощь Украине
Половина средств от продажи марок направят на гуманитарную помощь Украине
Фото: post.lt

Почта Литвы начала продажу марок с изображением беспилотника Bayraktar. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Марка была выпущена с каналом Laisvės TV в честь беспилотника, на который собрали деньги литовские граждане, чтобы подарить его Украине.

"Почта Литвы и Laisvės TV инициируют акцию, предлагая использовать только что выпущенную почтовую марку для написания писем руководителям стран и представителям международных организаций. Цель состоит в том, чтобы послать им сообщение, призывающее последовать примеру маленькой, но единой страны и проявить больше инициативы в помощи Украине", – говорится в сообщении.

К кампании по написанию писем присоединятся журналист, писатель, общественный деятель Андрюс Тапинас, теле- и радиоведущая, писательница Виктория Урбонайте, журналист, редактор, ведущая Рита Милюте и другие.

"Почта Литвы" призывает присоединиться к акции всех желающих.

"Письмо не обязательно писать самому, можно использовать тексты известных литовцев, присоединившихся к кампании, вложить их в конверт и отправить с почтовой маркой Bayraktar. Рекомендуется, чтобы письмо было написано на английском языке или на языке страны получателя", – отметили в пресс-службе.

Половина средств за покупку марки поступает на счета благотворительного фонда Mėlyna ir geltona на гуманитарную помощь Украине.

Контекст:

25 мая журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции на покупку для украинских военных беспилотника Bayraktar TB2, и объявил сбор €5 млн на эту цель. 28 мая сбор был закрыт.

2 июня стало известно, что турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях бесплатно передать Литве военный БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которого для Украины собрали средства литовские граждане.  Анушаускас сообщил, что на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, а остальные деньги тоже пойдут на поддержку Украины.

Bayraktar, который турецкий производитель бесплатно предоставит Литве для передачи Украине, будет готов к началу июля, сообщал 3 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Теги: Украина, Литва, война России против Украины, почтовая марка, Bayraktar
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