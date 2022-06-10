В Литве выпустили почтовую марку Bayraktar

Марка была выпущена с каналом Laisvės TV в честь беспилотника, на который собрали деньги литовские граждане, чтобы подарить его Украине.

"Почта Литвы и Laisvės TV инициируют акцию, предлагая использовать только что выпущенную почтовую марку для написания писем руководителям стран и представителям международных организаций. Цель состоит в том, чтобы послать им сообщение, призывающее последовать примеру маленькой, но единой страны и проявить больше инициативы в помощи Украине", – говорится в сообщении.

К кампании по написанию писем присоединятся журналист, писатель, общественный деятель Андрюс Тапинас, теле- и радиоведущая, писательница Виктория Урбонайте, журналист, редактор, ведущая Рита Милюте и другие.

"Почта Литвы" призывает присоединиться к акции всех желающих.

"Письмо не обязательно писать самому, можно использовать тексты известных литовцев, присоединившихся к кампании, вложить их в конверт и отправить с почтовой маркой Bayraktar. Рекомендуется, чтобы письмо было написано на английском языке или на языке страны получателя", – отметили в пресс-службе.

Половина средств за покупку марки поступает на счета благотворительного фонда Mėlyna ir geltona на гуманитарную помощь Украине.