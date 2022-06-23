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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы защитить демократию, иногда нужно действовать недемократично – Зеленский

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Зеленский: Когда идет война, нет времени на диалог и дискуссию. Это не про демократию
Зеленский: Когда идет война, нет времени на диалог и дискуссию. Это не про демократию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со студентами ведущих университетов Канады 22 июня, заявил, что для защиты демократии "иногда" нужно действовать недемократично. Запись беседы обнародована в YouTube Офиса президента.

Зеленского спросили о балансе между свободой прав человека и безопасностью в военное время. 

Он в ответ сказал, что ранее Украина не находилась в военном положении. 

"Поэтому нужно было реагировать очень быстро, иногда – очень жестоко. Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократические. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. И все это правильно. Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время высчитывается не секундами или минутами, а людьми. Количеством выживших и погибших", – продолжил он. 

Четкие и жесткие правила и быстрые шаги без диалога, подчеркнул Зеленский, – "это не про демократию". 

"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократично. Но когда закончится война, это даст свои результаты", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Канада, демократия, студенты, Владимир Зеленский, война России против Украины
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