Чтобы защитить демократию, иногда нужно действовать недемократично – Зеленский

Зеленский: Когда идет война, нет времени на диалог и дискуссию. Это не про демократию Фото: president.gov.ua

Зеленского спросили о балансе между свободой прав человека и безопасностью в военное время.

Он в ответ сказал, что ранее Украина не находилась в военном положении.

"Поэтому нужно было реагировать очень быстро, иногда – очень жестоко. Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократические. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. И все это правильно. Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время высчитывается не секундами или минутами, а людьми. Количеством выживших и погибших", – продолжил он.

Четкие и жесткие правила и быстрые шаги без диалога, подчеркнул Зеленский, – "это не про демократию".

"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократично. Но когда закончится война, это даст свои результаты", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)