"Будущее Украины – в ЕС". Кулеба и Боррель записали обращение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

"На фоне войны в Европе сегодня Европейский совет принял историческое решение. Евросоюз предоставил Украине статус страны – кандидата на членство. И это решающий момент для Евросоюза, Украины, для мира и демократии на нашем общем континенте. Потому что Европа – это наш общий дом", – заявили политики.
Кулеба и Боррель отметили, что российская вооруженная агрессия не может лишить людей в Европе права жить нормальной и достойной жизнью.
"Украина победит. Европа победит. Мы пройдем вместе длинное путешествие, которое начинается сегодня. Просто сейчас мы немедленно начинаем подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и в конце концов членству в ЕС. Этим историческим решением ЕС шлет мощный сигнал: украинский народ является частью европейской семьи народов. Будущее Украины – в Европейском союзе. Украина и ЕС продолжают стоять вместе на защите мира", – подытожили они.
Ukraine will prevail. Europe will prevail.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2022
Today marks the beginning of a long journey that we will walk together.
The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU.
We stand together for peace.
My message with * @JosepBorrellF pic.twitter.com/4VoFxBFikZ
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
23 июня Европейский совет согласился дать статус страны – кандидата в члены Евросоюза Украине.