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"Будущее Украины – в ЕС". Кулеба и Боррель записали обращение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

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Боррель и Кулеба записали совместное обращение
Боррель и Кулеба записали совместное обращение
Фото: EPA

Предоставление Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС – это решающий момент для Евросоюза, Украины, для мира и демократии на нашем общем континенте. Об этом в совместном обращении заявили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его опубликовали в Twitter Кулебы.

"На фоне войны в Европе сегодня Европейский совет принял историческое решение. Евросоюз предоставил Украине статус страны – кандидата на членство. И это решающий момент для Евросоюза, Украины, для мира и демократии на нашем общем континенте. Потому что Европа – это наш общий дом", – заявили политики.

Кулеба и Боррель отметили, что российская вооруженная агрессия не может лишить людей в Европе права жить нормальной и достойной жизнью.

"Украина победит. Европа победит. Мы пройдем вместе длинное путешествие, которое начинается сегодня. Просто сейчас мы немедленно начинаем подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и в конце концов членству в ЕС. Этим историческим решением ЕС шлет мощный сигнал: украинский народ является частью европейской семьи народов. Будущее Украины – в Европейском союзе. Украина и ЕС продолжают стоять вместе на защите мира", – подытожили они.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

23 июня Европейский совет согласился дать статус страны – кандидата в члены Евросоюза Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Европа, Евросоюз, Жозеп Боррель
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