"Будущее Украины – в ЕС". Кулеба и Боррель записали обращение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

"На фоне войны в Европе сегодня Европейский совет принял историческое решение. Евросоюз предоставил Украине статус страны – кандидата на членство. И это решающий момент для Евросоюза, Украины, для мира и демократии на нашем общем континенте. Потому что Европа – это наш общий дом", – заявили политики.

Кулеба и Боррель отметили, что российская вооруженная агрессия не может лишить людей в Европе права жить нормальной и достойной жизнью.

"Украина победит. Европа победит. Мы пройдем вместе длинное путешествие, которое начинается сегодня. Просто сейчас мы немедленно начинаем подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и в конце концов членству в ЕС. Этим историческим решением ЕС шлет мощный сигнал: украинский народ является частью европейской семьи народов. Будущее Украины – в Европейском союзе. Украина и ЕС продолжают стоять вместе на защите мира", – подытожили они.