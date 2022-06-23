Евросовет согласовал статус кандидата в ЕС для Украины

"Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы", – написал он.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine * and *



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Также Мишель написал, что лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

"Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС", – добавил он.