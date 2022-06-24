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Зеленский – лидерам ЕС: Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости

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Зеленский поблагодарил за поддержку кандидатства для Украины лидеров всех 27 стран членов ЕС
Зеленский поблагодарил за поддержку кандидатства для Украины лидеров всех 27 стран – членов ЕС
Фото: president.gov.ua

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, принятое 23 июня на саммите Европейского совета, – "величайший шаг на усиление Европы".

Об этом в ходе выступления в режиме онлайн перед участниками саммита ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеообращение опубликовано в Facebook Офиса президента.   

"Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение – не только для Украины. [Это] величайший шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство, – сказал Зеленский. – Я хочу сегодня еще раз лично подтвердить, что Украина может стать полноправным членом ЕС".

Президент поблагодарил за поддержку кандидатства для Украины лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Франции, Словении, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Португалии, Хорватии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Мальты, Дании, Люксембурга, Кипра, Италии, Испании, Бельгии, Австрии, Ирландии, Венгрии, а также председателя и членов Европарламента, глав Европейского совета и Еврокомиссии.

"Наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы – они были у наших людей в руках во время революций, они были у наших людей в окопах с 2014 года. Я верю, что флаг ЕС будет в каждом украинском городе, который еще предстоит освободить от оккупации РФ. Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе", – отметил Зеленский.

Глава государства отдельно поблагодарил саммит всех лидеров Европы и украинских героев – "каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы".

"Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Украины, новую историю Европы – еще более сильной и свободной", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/384349273759845/

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила 22 июня, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС". "И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.

Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, саммит ЕС, флаг, Европейский совет, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, украинцы, президент, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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