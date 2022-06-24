Зеленский – лидерам ЕС: Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости

Об этом в ходе выступления в режиме онлайн перед участниками саммита ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеообращение опубликовано в Facebook Офиса президента.

"Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение – не только для Украины. [Это] величайший шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство, – сказал Зеленский. – Я хочу сегодня еще раз лично подтвердить, что Украина может стать полноправным членом ЕС".

Президент поблагодарил за поддержку кандидатства для Украины лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Франции, Словении, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Португалии, Хорватии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Мальты, Дании, Люксембурга, Кипра, Италии, Испании, Бельгии, Австрии, Ирландии, Венгрии, а также председателя и членов Европарламента, глав Европейского совета и Еврокомиссии.

"Наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы – они были у наших людей в руках во время революций, они были у наших людей в окопах с 2014 года. Я верю, что флаг ЕС будет в каждом украинском городе, который еще предстоит освободить от оккупации РФ. Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе", – отметил Зеленский.

Глава государства отдельно поблагодарил саммит всех лидеров Европы и украинских героев – "каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы".

"Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Украины, новую историю Европы – еще более сильной и свободной", – резюмировал Зеленский.

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.