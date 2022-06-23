Зеленский о кандидатстве в члены Евросоюза: Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага. Будущее Украины – в ЕС

Об этом 23 июня, комментируя решение саммита ЕС, заявил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен главе Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", – написал глава государства.
Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах * та * . Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022
Получение Украиной статуса кандидата Зеленский назвал победой в видеообращении, опубликованном в Instagram.
"Только что получили кандидатство – это победа. Ждали 120 дней и 30 лет… А потом победим врага и будем отдыхать. А может, сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", – сказал президент.
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Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали европейскую перспективу также Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил глава Евросовета.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила 22 июня, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС". "И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.
Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.