Зеленский о кандидатстве в члены Евросоюза: Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага. Будущее Украины – в ЕС

Об этом 23 июня, комментируя решение саммита ЕС, заявил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен главе Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", – написал глава государства.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах * та * . Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Получение Украиной статуса кандидата Зеленский назвал победой в видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Только что получили кандидатство – это победа. Ждали 120 дней и 30 лет… А потом победим врага и будем отдыхать. А может, сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", – сказал президент.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали европейскую перспективу также Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил глава Евросовета.