Премьер Албании выразил надежду, что у украинцев не будет иллюзий относительно быстрого вступления Украины в ЕС

Об этом Рама сказал в Брюсселе 23 июня, прибыв на саммит Евросоюза с участием стран Западных Балкан, его видеокомментарий СМИ опубликовал France 24.
"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, Албания – восемь лет. Поэтому добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – подчеркнул Рама.
В то же время, по мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.
Стефанишина отмечала накануне, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС вечером 23 июня. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит кандидатство, добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС".
"И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.
Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Стефанишина говорила 22 июня, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.
Европарламент 23 июня принял резолюцию, в которой потребовал предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове немедленно.