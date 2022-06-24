ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Албании выразил надежду, что у украинцев не будет иллюзий относительно быстрого вступления Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Статус кандидата в члены ЕС хорошая вещь, но не должно быть иллюзий по этому поводу, отметил Рама
Статус кандидата в члены ЕС – хорошая вещь, но не должно быть иллюзий по этому поводу, отметил Рама
Фото: EPA

Премьер-министр Албании Эди Рама предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма после потенциального предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом Рама сказал в Брюсселе 23 июня, прибыв на саммит Евросоюза с участием стран Западных Балкан, его видеокомментарий СМИ опубликовал France 24.

"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, Албания – восемь лет. Поэтому добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – подчеркнул Рама.

В то же время, по мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Стефанишина отмечала накануне, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС вечером 23 июня. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит кандидатство, добавила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС".

"И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.

Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Стефанишина говорила 22 июня, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.

Европарламент 23 июня принял резолюцию, в которой потребовал предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове немедленно.

Теги: Украина, саммит ЕС, Брюссель, Албания, Балканы, Европейский союз, украинцы, Евросоюз, премьер-министр, Северная Македония, вступ, членство, Эди Рама, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (642454)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (317861)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184364)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147567)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145989)
6
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96299)
7
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96185)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91521)
 
 
 
 