Премьер Албании выразил надежду, что у украинцев не будет иллюзий относительно быстрого вступления Украины в ЕС

Статус кандидата в члены ЕС – хорошая вещь, но не должно быть иллюзий по этому поводу, отметил Рама Фото: EPA

Об этом Рама сказал в Брюсселе 23 июня, прибыв на саммит Евросоюза с участием стран Западных Балкан, его видеокомментарий СМИ опубликовал France 24.

"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, Албания – восемь лет. Поэтому добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – подчеркнул Рама.

В то же время, по мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Стефанишина отмечала накануне, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС вечером 23 июня. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит кандидатство, добавила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС".

"И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.

Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.