Украина может стать членом Евросоюза через 2–10 лет – вице-премьер-министр

Украина уже очень хорошо интегрирована в ЕС, отметила Стефанишина Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Такое мнение в интервью Associated Press, опубликованном 23 июня, выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина "уже очень хорошо интегрирована в Евросоюз" – "мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это может уйти от двух до 10 лет".

Стефанишина отмечала накануне, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС вечером 23 июня. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит кандидатство, добавила она.

Стефанишина также рассказала, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС".

"И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.