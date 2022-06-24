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Украина получит четыре РСЗО HIMARS из дополнительного пакета военной помощи от США к середине июля – Пентагон

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Первая партия из четырех американских РСЗО уже находится в Украине, отметили в Пентагоне
Первая партия из четырех американских РСЗО уже находится в Украине, отметили в Пентагоне
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Четыре системы реактивного огня HIMARS, которые вошли в дополнительный пакет военной помощи от США, будут доставлены в Украину "к середине июля".

Об этом 24 июня сообщил представитель минобороны США, его цитирует CNN.  

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране.

По его словам, обучение работе с американскими РСЗО проходит еще одна группа украинских военных.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

23 июня представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн. В минобороны США уточнили, что среди прочего в Украину будут направлены четыре системы HIMARS.

Согласно данным, озвученным Кирби, общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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