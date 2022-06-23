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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Госдуме РФ призвали уничтожить посольство США в Киеве в отместку за поставку HIMARS

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Российский депутат считает, что поставка HIMARS в Украину может сильно повлиять на развитие войны
Российский депутат считает, что поставка HIMARS в Украину может сильно повлиять на развитие войны
Фото: EPA

Депутат российской Госдумы Юрий Швыткин после поставок Штатами в Украину ракетных систем залпового огня HIMARS призвал ударить ракетами по посольству США в Киеве. Об этом он заявил в интервью "Лента.ру".

Швыткин считает, что поставка HIMARS  в Украину может сильно повлиять на развитие войны.

"Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений – посольство США", – сказал он.

Российский депутат заявил, что удар по американскому посольству рано или поздно "станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции ДНР и ЛНР".

"Моя позиция – нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары", – добавил он.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину доставили американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, Госдума, посольство США, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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