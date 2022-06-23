В Госдуме РФ призвали уничтожить посольство США в Киеве в отместку за поставку HIMARS

Российский депутат считает, что поставка HIMARS в Украину может сильно повлиять на развитие войны Фото: EPA

Швыткин считает, что поставка HIMARS в Украину может сильно повлиять на развитие войны.

"Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений – посольство США", – сказал он.

Российский депутат заявил, что удар по американскому посольству рано или поздно "станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции ДНР и ЛНР".

"Моя позиция – нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары", – добавил он.