Арестович: До Крымского моста не добьют даже HIMARS. Чтобы его разрушить, нужно нанести тактический ядерный удар

Он отметил, что у Украины пока нет оружия, способного нанести удар по мосту, даже американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые вскоре должны прибыть в Украину, не смогут достать до сооружения.

"Во-первых, не добьют даже HIMARS до него при нынешнем начертании поля боя. Вернее, линии соприкосновения. Во-вторых, уничтожить Крымский мост – это очень сложная техническая задача. Потому что всерьез повредить мост – это снести одну из опор. А там так сделано, что надо тактический ядерный удар наносить туда, чтобы обрушить", – сказал Арестович.

Он объяснил, что даже 5 тонн взрывчатки не смогут разрушить опору моста. Если же повредить только мостовое полотно, то оккупанты смогут быстро его восстановить.

В качестве примера Арестович привел мост через Белгород-Днестровский лиман, по которому, по его информации, оккупанты выпустили 18 ракет, чтобы разрушить.

"И надо понимать, что мост – это стратегическое сооружение. Попасть в мост – это попасть пулей с расстояния 100 метров в лист бумаги, как бы положенный на бок. Это не так просто. Потому что какой бы он толстый ни был, для ракеты, летящей с нескольких сотен километров... Если вертикально, то это специфическая история – она сделает дыру, но дыру закроют. Это в лучшем случае. Хотя она еще может дыру не сделать, там толстенный же мост. В общем, это непросто. И любой мост, даже в самой маленькой деревне, строится так, чтобы его было непросто уничтожить", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он отметил, что сейчас оккупанты усиленно охраняют Крымский мост – к этому привлечены две бригады противовоздушной обороны (морская группировка и авиационная).

Гордон возразил, что ранее тоже казалось нереальным потопить флагман Черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва".

"Сразу скажу: легче, чем [уничтожить] Крымский мост. [Уничтожить] Крымский мост – это большая проблема. Но дело даже не в этом. Смотрите, вот обрушили бы мы Крымский мост... Это была бы хорошая история. Они бы перестали снабжать крымскую группировку. Но есть ходы, которые позволяют решить эту проблему и без обрушения Крымского моста. Уж во всяком случае хватит обрушить Антоновский [мост], чтобы решить проблему Херсона. Поэтому [надо выбирать] на что направлять наши ограниченные усилия", – сказал Арестович.

Он признал, что уничтожение моста имело бы большое символическое значение для Украины, но еще раз подчеркнул, что пока Украина не обладает оружием, с помощью которого можно нанести этот удар.

"Просто лупануть туда [ракетой] Harpoon? Во-первых, не долетит. Потому что в настоящий момент все до Запорожья занято российскими войсками. А во-вторых, представим себе даже символическое попадание... А потом россияне показали бы, что там дырка 2х2 м² в лучшем случае. Ну и что? Кинули две доски – и снова этот Крымский мост работает. То есть такая себе история", – сказал Арестович.

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