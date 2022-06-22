ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: До Крымского моста не добьют даже HIMARS. Чтобы его разрушить, нужно нанести тактический ядерный удар

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович: Крейсер "Москва" было легче потопить, чем разрушить Крымский мост
Арестович: Крейсер "Москва" было легче потопить, чем разрушить Крымский мост
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что разрушить построенный российскими оккупантами Крымский мост – это очень сложная задача.

Он отметил, что у Украины пока нет оружия, способного нанести удар по мосту, даже американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые вскоре должны прибыть в Украину, не смогут достать до сооружения.

"Во-первых, не добьют даже HIMARS до него при нынешнем начертании поля боя. Вернее, линии соприкосновения. Во-вторых, уничтожить Крымский мост – это очень сложная техническая задача. Потому что всерьез повредить мост – это снести одну из опор. А там так сделано, что надо тактический ядерный удар наносить туда, чтобы обрушить", – сказал Арестович.

Он объяснил, что даже 5 тонн взрывчатки не смогут разрушить опору моста. Если же повредить только мостовое полотно, то оккупанты смогут быстро его восстановить. 

В качестве примера Арестович привел мост через Белгород-Днестровский лиман, по которому, по его информации, оккупанты выпустили 18 ракет, чтобы разрушить

"И надо понимать, что мост – это стратегическое сооружение. Попасть в мост – это попасть пулей с расстояния 100 метров в лист бумаги, как бы положенный на бок. Это не так просто. Потому что какой бы он толстый ни был, для ракеты, летящей с нескольких сотен километров... Если вертикально, то это специфическая история – она сделает дыру, но дыру закроют. Это в лучшем случае. Хотя она еще может дыру не сделать, там толстенный же мост. В общем, это непросто. И любой мост, даже в самой маленькой деревне, строится так, чтобы его было непросто уничтожить", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он отметил, что сейчас оккупанты усиленно охраняют Крымский мост – к этому привлечены две бригады противовоздушной обороны (морская группировка и авиационная).

Гордон возразил, что ранее тоже казалось нереальным потопить флагман Черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва".

"Сразу скажу: легче, чем [уничтожить] Крымский мост. [Уничтожить] Крымский мост – это большая проблема. Но дело даже не в этом. Смотрите, вот обрушили бы мы Крымский мост... Это была бы хорошая история. Они бы перестали снабжать крымскую группировку. Но есть ходы, которые позволяют решить эту проблему и без обрушения Крымского моста. Уж во всяком случае хватит обрушить Антоновский [мост], чтобы решить проблему Херсона. Поэтому [надо выбирать] на что направлять наши ограниченные усилия", – сказал Арестович.

Он признал, что уничтожение моста имело бы большое символическое значение для Украины, но еще раз подчеркнул, что пока Украина не обладает оружием, с помощью которого можно нанести этот удар. 

"Просто лупануть туда [ракетой] Harpoon? Во-первых, не долетит. Потому что в настоящий момент все до Запорожья занято российскими войсками. А во-вторых, представим себе даже символическое попадание... А потом россияне показали бы, что там дырка 2х2 м² в лучшем случае. Ну и что? Кинули две доски – и снова этот Крымский мост работает. То есть такая себе история", – сказал Арестович. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (636828)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (315134)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184103)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147460)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145778)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96157)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95548)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91213)
 
 
 
 