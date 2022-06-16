"Имеет подробную информацию об опорах". Украинская разведка опубликовала техдокументацию Крымского моста

"В ближайшем окружении [президента РФ Владимира] Путина заявляют о "гарантированной" безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", – говорится в сообщении ГУР в Facebook 16 июня.

Отмечается, что техдокументация "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", кроме прочего, "имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса".