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"Имеет подробную информацию об опорах". Украинская разведка опубликовала техдокументацию Крымского моста

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Техдокументация Крымского моста имеет подробную информацию о всей инфраструктуре комплекса, отметили в ГУР
Техдокументация Крымского моста имеет подробную информацию о всей инфраструктуре комплекса, отметили в ГУР
Фото: EPA

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало подробную техническую документацию Крымского моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край России.

"В ближайшем окружении [президента РФ Владимира] Путина заявляют о "гарантированной" безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", – говорится в сообщении ГУР в Facebook 16 июня.

Отмечается, что техдокументация "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", кроме прочего, "имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/334684932176267

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Керченский пролив, разведка, аннексия, документы, Крымский мост, инфраструктура, ГУР Минобороны Украины
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