"Имеет подробную информацию об опорах". Украинская разведка опубликовала техдокументацию Крымского моста

"В ближайшем окружении [президента РФ Владимира] Путина заявляют о "гарантированной" безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", – говорится в сообщении ГУР в Facebook 16 июня.
Отмечается, что техдокументация "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", кроме прочего, "имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса".
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.