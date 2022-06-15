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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крымский мост – цель №1 для поражения – генерал-майор ВСУ

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ВСУ должны обрезать "основную кишку подтягивания резервов" российских оккупантов Крымский мост, отметил Марченко
ВСУ должны обрезать "основную кишку подтягивания резервов" российских оккупантов – Крымский мост, отметил Марченко
Фото: EPA

Крымский мост через Керченский пролив, соединивший оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край России, является целью №1 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева.

Марченко спросили, будет ли Крымский мост одной из целей для ВСУ после того, как Украина получит обещанное странами Запада оружие.

"Да, это 100%. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель №1 для поражения, – ответил генерал-майор. – Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, – они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Керченский пролив, аннексия, мост, ВСУ, война России против Украины, Крымский мост, интервью, Дмитрий Марченко
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