Крымский мост – цель №1 для поражения – генерал-майор ВСУ

Об этом в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева.

Марченко спросили, будет ли Крымский мост одной из целей для ВСУ после того, как Украина получит обещанное странами Запада оружие.

"Да, это 100%. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель №1 для поражения, – ответил генерал-майор. – Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, – они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое".

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