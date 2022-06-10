Жданов: Чтобы разрушить Крымский мост, ракетами его надо месяц долбить, а главное – прекратить его функционал

Сейчас Крымский мост Россия использует для переброски подкреплений для своей армии.

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения... Но повредить его и прекратить его функционал как моста – главное", – сказал Жданов.

По его мнению, Украина должна попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все, чтобы ограничить автомобильное движение по нему.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам – въезду и выезду с моста – и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", – объяснил эксперт.

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