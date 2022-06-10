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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Чтобы разрушить Крымский мост, ракетами его надо месяц долбить, а главное – прекратить его функционал

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Жданов: Обязательно надо нанести удар по Крымскому мосту
Жданов: Обязательно надо нанести удар по Крымскому мосту 
Скриншот: Олег Жданов / YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины должны нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край России и оккупированный Россией полуостров Крым. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Сейчас Крымский мост Россия использует для переброски подкреплений для своей армии

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения... Но повредить его и прекратить его функционал как моста – главное", – сказал Жданов.

По его мнению, Украина должна попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все, чтобы ограничить автомобильное движение по нему.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам – въезду и выезду с моста – и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", – объяснил эксперт. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что  Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет". 

В своем предыдущем интервью изданию "ГОРДОН" в апреле Жданов рассказал, что пока у Украины нет оружия, с помощью которого можно поразить Крымский мост. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Крым, война, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, Олег Жданов
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