Жданов: Чтобы разрушить Крымский мост, ракетами его надо месяц долбить, а главное – прекратить его функционал

Сейчас Крымский мост Россия использует для переброски подкреплений для своей армии.
"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения... Но повредить его и прекратить его функционал как моста – главное", – сказал Жданов.
По его мнению, Украина должна попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все, чтобы ограничить автомобильное движение по нему.
"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам – въезду и выезду с моста – и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", – объяснил эксперт.
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
В своем предыдущем интервью изданию "ГОРДОН" в апреле Жданов рассказал, что пока у Украины нет оружия, с помощью которого можно поразить Крымский мост.