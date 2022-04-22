Ликвидация Зеленского, Залужный, удар по Крымскому мосту, возврат Донбасса. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов рассказал, как, по его мнению, была спланирована операция российский военных в Украине и почему она провалилась, о том, что российские военные хотели захватить или убить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение и поставить вместо него беглого президента Виктора Януковича, о том, как готовы к войне российская и украинская армии, об эффективности украинского военного руководства, в частности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, о том, каковы шансы Украины победить в этой войне и восстановить территориальную целостность, может ли украинская армия атаковать территорию России или нанести удар по Крымскому мосту, а также о том, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией и когда закончится война.

"У нас сейчас хороший исторический шанс вернуться в границы 1991 года", – сказал во время интервью эксперт.

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.