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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ликвидация Зеленского, Залужный, удар по Крымскому мосту, возврат Донбасса. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов рассказал, как, по его мнению, была спланирована операция российский военных в Украине и почему она провалилась, о том, что российские военные хотели захватить или убить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение и поставить вместо него беглого президента Виктора Януковича, о том, как готовы к войне российская и украинская армии, об эффективности украинского военного руководства, в частности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, о том, каковы шансы Украины победить в этой войне и восстановить территориальную целостность, может ли украинская армия атаковать территорию России или нанести удар по Крымскому мосту, а также о том, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией и когда закончится война. 

"У нас сейчас хороший исторический шанс вернуться в границы 1991 года", – сказал во время интервью эксперт. 

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. 

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины. 

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт. 

Теги: Виктор Янукович, Россия, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов, Валерий Залужный
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