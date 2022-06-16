Песков заверил россиян, что Крымский мост "безопасен"

Песков говорит, что в РФ "знают и принимают во внимание угрозы", касающиеся Крымского моста Фото: ЕРА

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", – сказал он в ответ на вопрос о заявлении генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который говорил, что Крымский мост через Керченский пролив является целью №1 для украинских военных.

Песков сказал, что это "далеко не первый раз", когда упоминают Крымский мост.

"Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание", – заверил он.