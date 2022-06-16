Песков заверил россиян, что Крымский мост "безопасен"

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", – сказал он в ответ на вопрос о заявлении генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который говорил, что Крымский мост через Керченский пролив является целью №1 для украинских военных.
Песков сказал, что это "далеко не первый раз", когда упоминают Крымский мост.
"Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание", – заверил он.
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – это "основная кишка подтягивания резервов" для оккупантов, поэтому ВСУ должны ее отрезать.