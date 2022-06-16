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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заверил россиян, что Крымский мост "безопасен"

Песков говорит, что в РФ "знают и принимают во внимание угрозы", касающиеся Крымского моста
Песков говорит, что в РФ "знают и принимают во внимание угрозы", касающиеся Крымского моста
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня заверил, что Крымский мост "безопасен". Об этом он заявил во время общения со СМИ, пишет РБК.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", – сказал он в ответ на вопрос о заявлении генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который говорил, что Крымский мост через Керченский пролив является целью №1 для украинских военных. 

Песков сказал, что это "далеко не первый раз", когда упоминают Крымский мост. 

"Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание", – заверил он. 

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – это "основная кишка подтягивания резервов" для оккупантов, поэтому ВСУ должны ее отрезать

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Песков, Керченский пролив, Крымский мост
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