В Украину доставили американские HIMARS – Резников

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал он.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my * colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Резников не уточнил, сколько систем получила Украина, в Пентагоне анонсировали поставку четырех таких РЗСО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)