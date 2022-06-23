В Украину доставили американские HIMARS – Резников

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал он.
HIMARS have arrived to Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Thank you to my * colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
Резников не уточнил, сколько систем получила Украина, в Пентагоне анонсировали поставку четырех таких РЗСО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем M270 MLRS. Их количество он не уточнил.
Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.