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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $450 млн. Он включает HIMARS и патрульные корабли

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Украина может получить дополнительные установки РСЗО HIMARS в рамках дополнительного пакета военной помощи
Украина может получить дополнительные установки РСЗО HIMARS в рамках дополнительного пакета военной помощи
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военного помощи Украине на $450 млн, сообщил 23 июня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные $450 млн военной помощи как часть нашего обязательства в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", – отметил Кирби.

По его словам, пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, в том числе новые ракетные системы HIMARSдесятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстояние свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил (не уточняя количество) министр обороны Украины Алексей Резников.

О том, что администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно полмиллиарда долларов, сообщило днем 23 июня CNN со ссылкой на анонимного представителя американских властей.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем M270 MLRS. Их количество он не уточнил.

21 июня Германия подтвердила, что поставит Украине три реактивные системы залпового огня MARS.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

Теги: Россия, США, Украина, военная техника, военная помощь, помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, CNN, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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