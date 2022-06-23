США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $450 млн. Он включает HIMARS и патрульные корабли

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные $450 млн военной помощи как часть нашего обязательства в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", – отметил Кирби.
По его словам, пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, в том числе новые ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.
США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстояние свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил (не уточняя количество) министр обороны Украины Алексей Резников.
О том, что администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно полмиллиарда долларов, сообщило днем 23 июня CNN со ссылкой на анонимного представителя американских властей.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем M270 MLRS. Их количество он не уточнил.
21 июня Германия подтвердила, что поставит Украине три реактивные системы залпового огня MARS.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.