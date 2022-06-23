США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $450 млн. Он включает HIMARS и патрульные корабли

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные $450 млн военной помощи как часть нашего обязательства в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", – отметил Кирби.

По его словам, пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, в том числе новые ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстояние свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил (не уточняя количество) министр обороны Украины Алексей Резников.

О том, что администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно полмиллиарда долларов, сообщило днем 23 июня CNN со ссылкой на анонимного представителя американских властей.