Арестович: Некоторые говорят: "Вы самая боеспособная армия Европы. А если вдруг вы захотите идти на запад, что с вами делать?"

Арестович: Они дают, но дают так, чтобы мы сильно сильными не стали Фото: president.gov.ua

"Нам хватает, чтобы решать наши основные задачи – выматывание и удержание противника. Вопрос перехода в наступление... На отдельном участке, и то – после того, как подъедет то новое, что пообещали", – сказал Арестович.

Он предположил, что ситуация на фронте может измениться, когда Украина получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Мы получаем западное вооружение в количестве, когда мы начинаем потихоньку их перемалывать. Вот еще чуть-чуть, и HIMARS очень большую роль сыграют. Я имею в виду, вместе с [американскими реактивными системами залпового огня] М270. Потому что по эффективности один HIMARS – как шесть российских "Ураганов" или "Смерчей", – сказал Арестович.

Он высказал сомнение, что союзники передадут Украине все вооружение, которое она просит.

"На самом деле они боятся. Знаете, чего они боятся? Об этом вообще не принято говорить. Что мы станем слишком сильны и после победы в войне впадем в какой-нибудь такой хортизм венгерского типа (хортизм – режим в Венгрии в 1920–1944 годах с элементами авторитаризма, он был сфокусирован на возвращении утраченных земель. – "ГОРДОН") и побежим немедленно отвоевывать Беларусь, Молдову... А не дай бог, как говорят некоторые (я не буду говорить кто), "вы на запад развернетесь". "Что мы с вами будем делать? Вы самая боеспособная армия Европы". Цитирую прямо: "А если вдруг вы захотите пойти на запад, что с вами делать?" – пересказал разговоры с западными союзниками Арестович.

Гордон удивился таким разговор и переспросил, что, по мнению союзников, Украина будет делать в западных странах.

"Я им тоже говорю: "Вы что, с ума сошли, что ли?" Они говорят: "А подождите. В политике всякое бывает. Мы должны предусматривать далеко и высоко и так далее". Понимаете, да? Они говорят: "Вы – самая сильная армия Европы – вне Европы оказываетесь". – "Так мы за ваши ценности воюем, мы за вас, просимся в Евросоюз и в НАТО, примите – и мы будем вашими, и ни на кого не нападем". – "Э, нет, это очень сложное решение", – рассказал Арестович. – Поэтому они дают, но дают так, чтобы мы сильно сильными не стали. Но то, что они дают, когда оно через месяц-полтора подойдет, позволит решить задачу, например, нашего успешного контрнаступления на конкретном направлении".

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube