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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Некоторые говорят: "Вы самая боеспособная армия Европы. А если вдруг вы захотите идти на запад, что с вами делать?"

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Арестович: Они дают, но дают так, чтобы мы сильно сильными не стали
Арестович: Они дают, но дают так, чтобы мы сильно сильными не стали
Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что западные союзники предоставляют Украине вооружение, необходимое для сдерживания противника, но они не хотят полностью ее вооружать.

"Нам хватает, чтобы решать наши основные задачи – выматывание и удержание противника. Вопрос перехода в наступление... На отдельном участке, и то – после того, как подъедет то новое, что пообещали", – сказал Арестович. 

Он предположил, что ситуация на фронте может измениться, когда Украина получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS. 

"Мы получаем западное вооружение в количестве, когда мы начинаем потихоньку их перемалывать. Вот еще чуть-чуть, и HIMARS очень большую роль сыграют. Я имею в виду, вместе с [американскими реактивными системами залпового огня] М270. Потому что по эффективности один HIMARS – как шесть российских "Ураганов" или "Смерчей", – сказал Арестович. 

Он высказал сомнение, что союзники передадут Украине все вооружение, которое она просит. 

"На самом деле они боятся. Знаете, чего они боятся? Об этом вообще не принято говорить. Что мы станем слишком сильны и после победы в войне впадем в какой-нибудь такой хортизм венгерского типа (хортизм – режим в Венгрии в 1920–1944 годах с элементами авторитаризма, он был сфокусирован на возвращении утраченных земель. "ГОРДОН") и побежим немедленно отвоевывать Беларусь, Молдову... А не дай бог, как говорят некоторые (я не буду говорить кто), "вы на запад развернетесь". "Что мы с вами будем делать? Вы самая боеспособная армия Европы". Цитирую прямо: "А если вдруг вы захотите пойти на запад, что с вами делать?" – пересказал разговоры с западными союзниками Арестович. 

Гордон удивился таким разговор и переспросил, что, по мнению союзников, Украина будет делать в западных странах. 

"Я им тоже говорю: "Вы что, с ума сошли, что ли?" Они говорят: "А подождите. В политике всякое бывает. Мы должны предусматривать далеко и высоко и так далее". Понимаете, да? Они говорят: "Вы – самая сильная армия Европы – вне Европы оказываетесь". – "Так мы за ваши ценности воюем, мы за вас, просимся в Евросоюз и в НАТО, примите – и мы будем вашими, и ни на кого не нападем". – "Э, нет, это очень сложное решение", – рассказал Арестович. – Поэтому они дают, но дают так, чтобы мы сильно сильными не стали. Но то, что они дают, когда оно через месяц-полтора подойдет, позволит решить задачу, например, нашего успешного контрнаступления на конкретном направлении".  

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

В апреле – июне состоялось три встречи контактной группы по вопросам обороны, в которой принимают участие представители несколько десятков стран. На этих встречах обсуждают необходимую помощь Украине. В преддверии третьей встречи в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Один из главных союзников Украины – США – выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили Украине более $8,3 млрд на помощь в области безопасности. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, оружие, вооружение, РСЗО Смерч, Алексей Арестович, РСЗО "Ураган", российская агрессия, война России против Украины, HIMARS
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