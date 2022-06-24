Украина получит еще четыре системы HIMARS и 18 патрульных катеров – Пентагон

Украина получит еще четыре системы HIMARS из США Фото: EPA

Указывается, что в Украину будут направлены четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, запчасти к ним и другое оборудование.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности", – подчеркнули в Минобороны США.

23 июня представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн.

Согласно данным, озвученным Кирби, общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил (не уточняя количество) министр обороны Украины Алексей Резников.