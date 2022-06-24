Украина получит еще четыре системы HIMARS и 18 патрульных катеров – Пентагон

Указывается, что в Украину будут направлены четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, запчасти к ним и другое оборудование.
"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности", – подчеркнули в Минобороны США.
23 июня представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн.
Согласно данным, озвученным Кирби, общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд.
США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил (не уточняя количество) министр обороны Украины Алексей Резников.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем M270 MLRS. Их количество он не уточнил.
21 июня Германия подтвердила, что поставит Украине три реактивные системы залпового огня MARS.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для победы Украині над Россией в числе прочего вооружения требуются 300 РСЗО.