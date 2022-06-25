В Чернигове начался суд над российским оккупантом по делу об обстреле жилого дома из танка

24 февраля танковый батальон Куликова вторгся в Черниговскую область из Беларуси, чтобы захватить аэропорт и оккупировать область.
26 февраля Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным двигался по улице Кольцевой в Чернигове в сторону аэродрома. В сообщении о подозрении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Куликов получил от Щеткина приказ выстрелить по жилой многоэтажке и выполнил его.
Снаряд разрушил две квартиры на 9 и 10 этаже, а также техническое помещение. Людей в квартирах в этот момент не было.
В тот же день, 26 февраля, украинские военные уничтожили российский танк, а Щеткина и Куликова взяли в плен. Третий член экипажа, водитель, погиб. Щеткина потом обменяли.
Обоим российским танкистам 24 мая сообщили о подозрении в совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. Санкция статьи предполагает от восьми до 12 лет заключения.
24 июня в суде прошло подготовительное заседание, по сути дело начнут слушать 30 июня.
На канале украинского блогера Владимира Золкина в Telegram опубликован допрос Куликова украинскими военными при захвате в плен. В нем он говорит, что поехал на учения, задача которых была "прокатиться вдоль [границы] Украины", а на вопрос, зачем он въехал в страну, отвечает "не знаю".
На YouTube-канале Золкина 24 марта было также опубликовано интервью с Куликовым и запись его телефонного разговора с супругой.
В интервью блогер, в частности, спросил танкиста, как он представлял себе "фашистов, нацистов, бендеровцев", о которых говорят в России. "Мы себе даже не представляли здесь увидеть граждан, население. Война, как я это себе представлял – это военнослужащие на военнослужащих. Чтобы здесь находилось гражданское население, чтобы вот так – мы себе этого даже не представляли", – ответил он.
При этом он продолжал настаивать, что российские военные в первые дни полномасштабного вторжения не знали, что едут в Украину. "Мы были осведомлены 23-го [февраля] вечером. Получили по три пайка на трое суток и нам сказали их не вскрывать, так как мы едем вдоль границы для демонстрации военной техники", – сказал военный. По его словам, он понял, что находится в Украине утром 24 февраля по названиям населенных пунктов. "Подумал вернуться, но назад дороги уже как бы не было", – добавил он.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, сообщил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По информации прокурора МУС Карима Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.