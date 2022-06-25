В Чернигове начался суд над российским оккупантом по делу об обстреле жилого дома из танка

Во время допросов Куликов говорил, что ехал на учения, и не знает, зачем вторгся в Украину Скриншот: Ґрати / Telegram

24 февраля танковый батальон Куликова вторгся в Черниговскую область из Беларуси, чтобы захватить аэропорт и оккупировать область.

26 февраля Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным двигался по улице Кольцевой в Чернигове в сторону аэродрома. В сообщении о подозрении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Куликов получил от Щеткина приказ выстрелить по жилой многоэтажке и выполнил его.

Снаряд разрушил две квартиры на 9 и 10 этаже, а также техническое помещение. Людей в квартирах в этот момент не было.

В тот же день, 26 февраля, украинские военные уничтожили российский танк, а Щеткина и Куликова взяли в плен. Третий член экипажа, водитель, погиб. Щеткина потом обменяли.

Обоим российским танкистам 24 мая сообщили о подозрении в совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. Санкция статьи предполагает от восьми до 12 лет заключения.

24 июня в суде прошло подготовительное заседание, по сути дело начнут слушать 30 июня.

На канале украинского блогера Владимира Золкина в Telegram опубликован допрос Куликова украинскими военными при захвате в плен. В нем он говорит, что поехал на учения, задача которых была "прокатиться вдоль [границы] Украины", а на вопрос, зачем он въехал в страну, отвечает "не знаю".

На YouTube-канале Золкина 24 марта было также опубликовано интервью с Куликовым и запись его телефонного разговора с супругой.

В интервью блогер, в частности, спросил танкиста, как он представлял себе "фашистов, нацистов, бендеровцев", о которых говорят в России. "Мы себе даже не представляли здесь увидеть граждан, население. Война, как я это себе представлял – это военнослужащие на военнослужащих. Чтобы здесь находилось гражданское население, чтобы вот так – мы себе этого даже не представляли", – ответил он.

При этом он продолжал настаивать, что российские военные в первые дни полномасштабного вторжения не знали, что едут в Украину. "Мы были осведомлены 23-го [февраля] вечером. Получили по три пайка на трое суток и нам сказали их не вскрывать, так как мы едем вдоль границы для демонстрации военной техники", – сказал военный. По его словам, он понял, что находится в Украине утром 24 февраля по названиям населенных пунктов. "Подумал вернуться, но назад дороги уже как бы не было", – добавил он.