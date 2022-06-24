В Херсонской области оккупанты сбежали, оставив подготовленные для обороны позиции – Генштаб ВСУ

"По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на южнобужском направлении российские оккупанты в основном сосредоточены на удержании занятых ранее рубежей.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
14 июня советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на 5 км в сторону Херсона и теперь бои идут в 20 км от города.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.