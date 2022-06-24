В Херсонской области оккупанты сбежали, оставив подготовленные для обороны позиции – Генштаб ВСУ

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

14 июня советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на 5 км в сторону Херсона и теперь бои идут в 20 км от города.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.