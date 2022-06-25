Российские войска захватили Николаевку на Донбассе – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении оккупанты [...] вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. [...] Противник захватил населенный пункт Николаевка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что россияне при поддержке артиллерии начали штурмовые действия в направлении Волчеяровки Луганской области, боевые действия продолжаются.

"Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка [Донецкой области] – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. [...] Штурмовые действия в районе Марьинки [Донецкой области] украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое Харьковской области – Долина Донецкой области, а его штурм на направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька (все – в Харьковской области) украинские военные успешно отбили.

"На слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений", – сообщили в ВСУ.

На других направлениях на востоке оккупанты оказывают огневое влияние с целью сковывания действий ВСУ, рассказали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)