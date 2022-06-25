Российские войска захватили Николаевку на Донбассе – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении оккупанты [...] вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. [...] Противник захватил населенный пункт Николаевка", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что россияне при поддержке артиллерии начали штурмовые действия в направлении Волчеяровки Луганской области, боевые действия продолжаются.
"Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка [Донецкой области] – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. [...] Штурмовые действия в районе Марьинки [Донецкой области] украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел", – рассказали в ВСУ.
По данным Генштаба, на славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое Харьковской области – Долина Донецкой области, а его штурм на направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька (все – в Харьковской области) украинские военные успешно отбили.
"На слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений", – сообщили в ВСУ.
На других направлениях на востоке оккупанты оказывают огневое влияние с целью сковывания действий ВСУ, рассказали в Генштабе.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. В тот же день стало известно, что оккупанты захватили Тошковку.