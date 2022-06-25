ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска захватили Николаевку на Донбассе – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На востоке Украины идут интенсивные бои
На востоке Украины идут интенсивные бои
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Fаcebook

На Донбассе продолжаются бои Вооруженных сил Украины с российскими захватчиками, ВСУ были вынуждены уйти из Николаевки, расположенной к югу от Лисичанска и Северодонецка Луганской области. Об этом проинформировал 24 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении оккупанты [...] вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. [...] Противник захватил населенный пункт Николаевка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что россияне при поддержке артиллерии начали штурмовые действия в направлении Волчеяровки Луганской области, боевые действия продолжаются.

"Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка [Донецкой области] – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. [...] Штурмовые действия в районе Марьинки [Донецкой области] украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое Харьковской области – Долина Донецкой области, а его штурм на направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька (все – в Харьковской области) украинские военные успешно отбили.

"На слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений", – сообщили в ВСУ.

На других направлениях на востоке оккупанты оказывают огневое влияние с целью сковывания действий ВСУ, рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0NCEjLDqXj9JRsKD3Mu6CB9WQkeG6yLii8HCntGs6yJHJ8XV69SyXa8ZTrsxY9TfFl?__cft__[0]=AZV8Pen-StI1Nb7XkoH1R4m6dv2wr0yCfYStap-RaBxnqtX8qTXeGHWCWWh3dn3ELBt4hmHUVTy8wfK30jwKZIjiFyG4uBUzs3xBGHg-Ly1R7zWmhx3NvAM_R0OfVOsgYRIPgG86f9Z886_sAFcdDiLp0uj4bAIbejJFnuX8VqM1rg&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. В тот же день стало известно, что оккупанты захватили Тошковку.

Теги: Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Северодонецк, Изюм, Лисичанск, Марьинка, Барвенково, Николаевка, ТЭС, Углегорск, Мироновка, ВСУ, наступление, война России против Украины, война на Донбассе, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (749133)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (184317)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116335)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110720)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100782)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94484)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77512)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (72789)
 
 
 
 