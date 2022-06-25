Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, ранена женщина

Резниченко сообщил, что в Зеленодольской общине поврежден дачный дом Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Он сообщил, что под артиллерийский удар попали Зеленодольская и Широковская общины Криворожского района.

"В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно", – заявил глава ОВА.

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