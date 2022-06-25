Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, ранена женщина

Он сообщил, что под артиллерийский удар попали Зеленодольская и Широковская общины Криворожского района.
"В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.