ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" направил на помощь переселенцам в Днепропетровской и Кировоградской областях около 3 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В поселки Днепропетровской и Кировоградской областей передали 1,6 тыс. продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизнь"
В поселки Днепропетровской и Кировоградской областей передали 1,6 тыс. продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизнь"
Фото: metinvest.media

Общины Днепропетровской и Кировоградской областей получили строительные материалы, бытовую технику, постельные принадлежности и другие вещи, необходимые для обустройства мест временного убежища вынужденных переселенцев. Помощь стоимостью 2,8 млн грн направила в регионы компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

В Широковской, Карповской, Новолатовской, Лозоватской, Глееватской и Петровской территориальных общинах продолжается обустройство жилья для тех, кто был вынужден скрываться от военной агрессии РФ, отметили в компании. До конца июня в общинах планируют завершить ремонтные работы и принять около 800 человек, покинувших свои дома из-за войны. Всего же в шести территориальных общинах, с которыми сотрудничают предприятия "Метинвеста", насчитывают около 3 тыс. вынужденных переселенцев.

Очередной транш в пределах проекта – бытовые принадлежности: электрические чайники, микроволновки и электропечи, холодильники. Кроме того, началось доставка раскладушек и матрасов, пледов, постельного белья и подушек, а также средств гигиены.

"Количество вынужденных переселенцев ежедневно увеличивается. Наша община прилагает максимум усилий, чтобы эффективно помочь людям, которые потеряли свои дома. Благодаря совместной слаженной работе и финансовой поддержке наших партнеров – компании "Метинвест" – мы смогли обустроить помещение необходимыми принадлежностями. Так что внутренне перемещенные лица получат все необходимое для полноценной жизни на новом месте – от бытовых приборов до подушек", – рассказал Глееватский сельский голова Юрий Сергиенко.

"Наши волонтеры собирают вещи первой необходимости, мы передаем лекарства в городские больницы и помогаем общинам с медикаментами. Обустройство мест временного убежища – еще один важный проект, который поможет людям, потерявшим или покинувшим родные дома, почувствовать себя частью большой семьи украинцев. Мы продолжим и дальше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", – рассказал генеральный директор Северного ГОКа группы "Метинвест" Андрей Скачков.

В поселки Днепропетровской и Кировоградской областей передали также 1,6 тыс. продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого "Метинвестом" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Также молодые родители из общин получили от компании примерно тонну детского питания.

Теги: продукты, Днепропетровская область, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Кировоградская область, перемещенные лица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (638999)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316165)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184194)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147500)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145859)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96165)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95837)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91330)
 
 
 
 