"Метинвест" направил на помощь переселенцам в Днепропетровской и Кировоградской областях около 3 млн грн

В Широковской, Карповской, Новолатовской, Лозоватской, Глееватской и Петровской территориальных общинах продолжается обустройство жилья для тех, кто был вынужден скрываться от военной агрессии РФ, отметили в компании. До конца июня в общинах планируют завершить ремонтные работы и принять около 800 человек, покинувших свои дома из-за войны. Всего же в шести территориальных общинах, с которыми сотрудничают предприятия "Метинвеста", насчитывают около 3 тыс. вынужденных переселенцев.

Очередной транш в пределах проекта – бытовые принадлежности: электрические чайники, микроволновки и электропечи, холодильники. Кроме того, началось доставка раскладушек и матрасов, пледов, постельного белья и подушек, а также средств гигиены.

"Количество вынужденных переселенцев ежедневно увеличивается. Наша община прилагает максимум усилий, чтобы эффективно помочь людям, которые потеряли свои дома. Благодаря совместной слаженной работе и финансовой поддержке наших партнеров – компании "Метинвест" – мы смогли обустроить помещение необходимыми принадлежностями. Так что внутренне перемещенные лица получат все необходимое для полноценной жизни на новом месте – от бытовых приборов до подушек", – рассказал Глееватский сельский голова Юрий Сергиенко.

"Наши волонтеры собирают вещи первой необходимости, мы передаем лекарства в городские больницы и помогаем общинам с медикаментами. Обустройство мест временного убежища – еще один важный проект, который поможет людям, потерявшим или покинувшим родные дома, почувствовать себя частью большой семьи украинцев. Мы продолжим и дальше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", – рассказал генеральный директор Северного ГОКа группы "Метинвест" Андрей Скачков.

В поселки Днепропетровской и Кировоградской областей передали также 1,6 тыс. продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого "Метинвестом" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Также молодые родители из общин получили от компании примерно тонну детского питания.