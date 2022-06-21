Фонд Рината Ахметова отправил продукты в Днепропетровскую область

"Фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 11,2 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.

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