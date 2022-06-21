Фонд Рината Ахметова отправил продукты в Днепропетровскую область

"Фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 11,2 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
18 июня три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали 11 человек. Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
Также российские захватчики регулярно обстреливают общины в Криворожском районе, возле оккупированной территории Херсонской области.