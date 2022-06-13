Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев

"У нас работают шесть центров, в которые люди могут обратиться и получить информацию о том, где они могут получить жилье и работу – не только в Запорожье, но и на других предприятиях группы, которые находятся в других городах. По моей информации, мы трудоустроили уже более 700 человек в Запорожье, и эти люди получили все необходимое для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь", – рассказал он.

Мироненко подчеркнул, что и горожане, и компания стараются предоставить этим людям все, что им необходимо, – от психологической поддержки до помощи с трудоустройством, чтобы они поскорее смогли вернуться к привычной жизни.

"Сейчас россияне закрыли выезды, стало труднее выбраться с оккупированных территорий. Но волонтеры все равно вывозят людей", – сообщил он.

"Метинвест" за 100 дней войны принял на социальных объектах Запорожья около 6 тысяч переселенцев, они получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.

Также "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой необходимости. Их получили более 70 тысяч человек – дети, пожилые люди, женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.

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