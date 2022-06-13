Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев

"У нас работают шесть центров, в которые люди могут обратиться и получить информацию о том, где они могут получить жилье и работу – не только в Запорожье, но и на других предприятиях группы, которые находятся в других городах. По моей информации, мы трудоустроили уже более 700 человек в Запорожье, и эти люди получили все необходимое для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь", – рассказал он.
Мироненко подчеркнул, что и горожане, и компания стараются предоставить этим людям все, что им необходимо, – от психологической поддержки до помощи с трудоустройством, чтобы они поскорее смогли вернуться к привычной жизни.
"Сейчас россияне закрыли выезды, стало труднее выбраться с оккупированных территорий. Но волонтеры все равно вывозят людей", – сообщил он.
"Метинвест" за 100 дней войны принял на социальных объектах Запорожья около 6 тысяч переселенцев, они получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.
Также "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой необходимости. Их получили более 70 тысяч человек – дети, пожилые люди, женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".