Более 85 тысяч украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

1141 тонна товаров первой потребности была направлена в Запорожье, 1009 тонн – в Кривой Рог, 549 тонн – в Каменское, 447 тонн – в Днепр. Доставляют не только продукты питания, но и медикаменты и расходные материалы: в больницы Запорожья и Каменского поступили препараты и расходные материалы на €238 тыс., в центры реабилитации и реинтеграции "Метинвеста" – 1500 упаковок витаминных комплексов для переселенцев.

"С каждым днем проект "Спасаем жизнь", созданный группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, расширяет круг международных партнеров. В настоящее время его поддерживают около 90 компаний-доноров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Среди донаторов представители таких секторов, как металлургия, торговля, банковская сфера, IT, юриспруденция, судоходство и судостроение, промышленное машиностроение, приборостроение и так далее", – сказано в сообщении.

В конце мая фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, выступающим Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. В июне продуктовые наборы от Agritrade Ukraine получили вынужденные переселенцы, временно проживающие в запорожских шелтерах, оборудованных "Метинвестом". Суммарный охват помощи гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" составит до 100 тысяч человек.