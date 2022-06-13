Фонд Рината Ахметова направил продукты в Печерский район Киева

"В составе продуктовых наборов: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо. Всего Фонд уже передал в Киев более 58 тысяч наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч таких наборов. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)