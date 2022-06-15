Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной и гуманитарной помощи

Зеленский поблагодарил Байдена за "за лидерскую позицию в поддержке нашей страны в противодействии агрессии со стороны РФ, в борьбе за свободу и право самостоятельно определять свое будущее, а также за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины", отметили в пресс-службе.

Президент Украины заявил о важности и своевременности выделения США нового пакета оборонной помощи Украине на $1 млрд, о котором сегодня объявил Байден.

"Поддержка со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности – беспрецедентна. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", – сказал Зеленский.

Он рассказал Байдену о ситуации на поле боя и о потребностях украинской армии для эффективного противодействия российской агрессии, подчеркнув необходимость дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн" (Консультативная группа по вопросам обороны Украины).

Президенты также обсудили дальнейшую экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Байдена за решение предоставить Украине $225 млн гуманитарной помощи.

"Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – подчеркнул украинский президент.

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