Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной и гуманитарной помощи

Зеленский поблагодарил Байдена за "за лидерскую позицию в поддержке нашей страны в противодействии агрессии со стороны РФ, в борьбе за свободу и право самостоятельно определять свое будущее, а также за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины", отметили в пресс-службе.
Президент Украины заявил о важности и своевременности выделения США нового пакета оборонной помощи Украине на $1 млрд, о котором сегодня объявил Байден.
"Поддержка со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности – беспрецедентна. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", – сказал Зеленский.
Он рассказал Байдену о ситуации на поле боя и о потребностях украинской армии для эффективного противодействия российской агрессии, подчеркнув необходимость дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн" (Консультативная группа по вопросам обороны Украины).
Президенты также обсудили дальнейшую экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил Байдена за решение предоставить Украине $225 млн гуманитарной помощи.
"Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – подчеркнул украинский президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.