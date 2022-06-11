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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов решил увеличить объемы продуктовой помощи украинцам вдвое

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С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн украинцев
С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн украинцев
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Учредитель благотворительного фонда Ринат Ахметов принял решение вдвое увеличить продуктовую помощь менее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания, сообщила пресс-служба Фонда 11 июня.

"Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались лицом к лицу с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – отметил Ахметов.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн украинцев. Более 1,1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СКМ, война, продукты, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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