Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

"В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо. Всего Фонд уже отправил в Киев более 57 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)