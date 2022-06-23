Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранены два человека – ОВА

По словам Резниченко, на данный момент уже обнаружено 16 кассетных элементов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь снова с обстрелами. Враг шесть раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали", – отметил глава ОВА.

По его словам, в результате обстрела Апостолово частично осталось без света и воды, разрушены некоторые здания.

"На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели отвели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. На данный момент уже обнаружено 16 кассетных элементов. Прошу местных жителей быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", – подчеркнул Резниченко.

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