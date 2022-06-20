Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область – ОВА

По словам Резниченко, враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, который произошел в результате ракетной атаки со стороны российских захватчиков.

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