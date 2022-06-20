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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область – ОВА

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По словам Резниченко, враг ударил из артиллерии по Криворожскому району
По словам Резниченко, враг ударил из артиллерии по Криворожскому району
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в Telegrаm 20 июня сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, который произошел в результате ракетной атаки со стороны российских захватчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали 11 человек.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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