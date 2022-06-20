Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область – ОВА

"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали", – написал Резниченко.
По словам главы ОВА, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, который произошел в результате ракетной атаки со стороны российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали 11 человек.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.