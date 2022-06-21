Оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область – глава ОВА

По его словам, противник ночью нанес удар по Криворожскому району.
"Враг попал по двум селам Зеленодольской общины. К счастью, никто не пострадал", – написал Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.