Российские войска обстреляли из "Ураганов" две общины в Днепропетровской области

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской", – написал Резниченко.
По его словам, люди не пострадали.
В Широковской общине в результате обстрела зафиксированы разрушения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.