Российские войска обстреляли из "Ураганов" две общины в Днепропетровской области

По словам Резниченко, в Широковской общине в результате обстрела зафиксированы разрушения Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской", – написал Резниченко.

По его словам, люди не пострадали.

В Широковской общине в результате обстрела зафиксированы разрушения.

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