В Днепропетровской области ликвидировали пожар на нефтебазе после ракетного удара, тушили 108 часов – глава ОВА

"Укрощали пламя более 108 часов", – добавил он.

Вражеская атака, по данным Резниченко, унесла жизни трех человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь из них находятся в больнице.

Контекст:

Резниченко сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Сначала сообщалось об 11 пострадавших. 19 июня один из них умер в больнице.



Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.

20 июня сотрудники ГСЧС нашли под завалами тело еще одного погибшего, число жертв увеличилось до трех.