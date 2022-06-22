В Днепропетровской области из-за обстрелов разрушена инфраструктура более чем 90 населенных пунктов

Он подчеркнул, что противник наносит удары по гражданским объектам.
"Больше всего пострадали Синельниковский и Криворожский районы. Под ударами дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия", – написал Резниченко.
По его словам, вражеские атаки унесли жизнь 21 человека.
"206 военных преступлений совершил враг в нашей области. 206 уголовных дел открыты из-за этих преступлений... Уголовные дела будут переданы в международные суды. Враг должен за все ответить", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.