В Днепропетровской области из-за обстрелов разрушена инфраструктура более чем 90 населенных пунктов

Резниченко подчеркнул, что противник наносит удары по гражданским объектам Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Он подчеркнул, что противник наносит удары по гражданским объектам.

"Больше всего пострадали Синельниковский и Криворожский районы. Под ударами дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия", – написал Резниченко.

По его словам, вражеские атаки унесли жизнь 21 человека.

"206 военных преступлений совершил враг в нашей области. 206 уголовных дел открыты из-за этих преступлений... Уголовные дела будут переданы в международные суды. Враг должен за все ответить", – подчеркнул глава ОВА.

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