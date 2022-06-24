Оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Об этом вечером в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около 18.00 россияне дважды обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. Четыре прихода из САУ и около 10 – из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пострадавших и разрушений нет", – написал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.